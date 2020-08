Und da kann man noch immer feig wegschauen, da kann man noch immer stur nach Deutschland zeigen, da kann man noch immer dumm von „Einzelfällen“ reden – am Antisemitismus, am Rassismus, an der Fremdenfeindlichkeit im weitesten Sinn, am Hass, an der Wut, am Gewaltpotenzial ändert das nichts.

Auch nicht, ob das Ziel jetzt jüdisch, katholisch oder muslimisch ist, und schon gar nicht, ob der Täter jetzt aus Syrien oder dem „Deutschen Reich“ kommt. Was hilft: Hinschauen, Bewusstmachen, auch Beschützen. Für all das ist es gerade in Österreich allerhöchste Zeit!