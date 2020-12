Das Jahr 1997 ging in der Weihnachtsansprache von Queen Elizabeth II. als ihr persönliches „Annus horribilis“, ihr Jahr voller Schrecken, in die Geschichte ein. Mit ihrem charakteristischen britischen Understatement sagte die Queen damals: „Das ist kein Jahr, auf das ich mit ungetrübter Freude zurückblicken werde.“ Das bald zu Ende gehende Jahr 2020 wird wohl für uns alle kein Jahr gewesen sein, auf das wir mit ungetrübter Freude zurückblicken werden. Und ich bin sicher, es wird uns noch lange in Erinnerung bleiben als ein Jahr, das von einem Tag auf den anderen eine radikale Umstellung unserer Lebensumstände „erzwang“.

Eine infektiöse organische Struktur, SARS-CoV-2 oder auch umgangssprachlich Corona virus genannt, hat buchstäblich über Nacht die ganze Welt „auf den Kopf gestellt“. Mittlerweile ist uns aber allen klar geworden, dass wir noch lange nicht über den Berg sind. Und viele Menschen fragen sich voll Sorge, aber auch Angst: Wie wird es im kommenden Jahr werden? Wird es vielleicht noch schlimmer werden?

Welchen Ereignissen werden wir nun entgegengehen? Mitten im Advent erhielt ich den traditionellen Brief einer sehr lieben Freundin, einer Schauspielerin und Phonetikerin, zum Gedenktag des Hl. Spyridon, dem Schutzpatron der Insel Korfu, dessen Gedenktag der 12. Dezember ist und der auf „seiner“ Insel als großer Wundertäter und Beschützer verehrt wird. Diese „Adventsgestalt“ verbindet uns beide schon lange Zeit und wir tauschen an diesem Tag immer unsere Glückwünsche aus. In diesem Jahr schilderte mir diese Bekannte ihre erste Begegnung mit dem Hl. Spyridon und zitierte seinen Leitspruch: „So schlimm kann es nicht werden!“

Für mich ist dieser Ausspruch keine billige Vertröstung, sondern enthält eine tiefe Wahrheit: Wer auf Gott vertraut, der wird die Hoffnung nicht so schnell verlieren. Er hat – wie es im Evangelium heißt – „sein Haus auf Felsen gebaut“. Oder mit den Worten von Dietrich Bonhoeffer: Von guten Mächten treu und still umgeben, behütet und getröstet wunderbar, so will ich diese Tage mit euch leben und mit euch gehen in ein neues Jahr. Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist bei uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag.