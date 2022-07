Hype hat Ablaufdatum

Werbung

Nette Geschichten, sympathische Gesichter – viel mehr blieb nicht hängen vom Sommermärchen, also dem Halbfinaleinzug bei der Frauen-EM 2017. Fünf Jahre später: Wieder sind Österreichs Kickerinnen in aller Munde, an der Basis ist der Boom aber noch nicht angekommen. Weil der öffentliche Diskurs zielsicher an den Problemzonen vorbeiläuft.

Österreichs Frauenszene hat nach wie vor ein Problem in der Breite. Reine Mädchenteams haben Seltenheitswert, auf Bundesliganiveau kicken in Österreich vielleicht 150 Spielerinnen und selbst engagierte Schulprojekte wie in Niederösterreich „Kick it like Nina“ bringen kaum neue Mädels zu den Vereinen. Hier gilt’s anzusetzen – durch Anreize, Förderungen und durch „sanften Druck“ über den Nachwuchsparagrafen eins, der zur Jugendarbeit verpflichtet.

Der Glanz an der Spitze darf nicht übertünchen, woran’s in der Breite hapert.