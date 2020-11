Das produzierte bereits 1841 ein erhebliches Problem, als der 9. US-Präsident William Henry Harrison starb und in der Verfassung nicht geregelt war, was in dem Fall zu tun ist. Erst 1967 wurde das repariert und ein Zusatzartikel über die Nachfolgeregelung bei Tod oder Amtsunfähigkeit des Präsidenten hinzugefügt.

27 Zusatzartikel gibt es zur US-Verfassung. Die österreichische Verfassung wurde 1920 von Hans Kelsen entworfen. Und mehr als hundert Mal geändert. Fehlerlos ist auch sie nicht. Aber „eleganter“ als ihr US-Pendant, wie Bundespräsindent Van der Bellen 2019 schwärmte, ist sie allemal.