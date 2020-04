Der Borkenkäfer tobt sich aus, und das schon seit mehreren Jahren. In höheren Lagen hat er es in erster Linie auf die Fichte abgesehen, die seinem Befall aufgrund der Trockenheit nicht standhalten kann. Heuer könnte die anfallende Schadensmenge noch höher werden als in den vergangenen Jahren: Immerhin hat der Käfer aufgrund des milden Winters seine Aktivitäten bereits sehr früh aufgenommen. Bis zu 2,5 Millionen Festmeter könnten ihm heuer allein in Niederösterreich zum Opfer fallen – in den vergangenen Jahren waren es 2,2 Millionen Festmeter.

Den geforderten nationalen Schulterschluss zum Schutz des Waldes, den wird es geben müssen. Immerhin ist das Problem ja nicht gelöst, sobald es keine Fichten in höheren Lagen mehr gibt. Der Borkenkäfer wird uns also noch eine ganze Weile begleiten, Klimawandel sei Dank.

Eines ist aber so klar wie der Umstand, dass es einen nationalen Schulterschluss geben muss: Die Bewältigung des Problems kann nur gemeinsam gelingen, mit den Waldbesitzern, der Industrie und einer Politik, die richtige und kluge Rahmenbedingungen vorgibt. Sich gegenseitig medial den schwarzen Peter zuzuschieben, wie es jetzt passiert, wird den Borkenkäfer nicht aufhalten.