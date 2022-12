Jahr unter

Werbung

Ginge man nach der Medienpräsenz, die Volkspartei könnte sich freuen. Denn so deutlich, wie die Partei den Nachrichtenzyklus in Jahr 1 ihres Parteichefs Karl Nehammer im Kanzleramt dominierte, macht ihr das so schnell keiner nach. Blickt man auf die Art der Berichterstattung, wird freilich klar, dass es fast ausschließlich Negatives war, was die ÖVP produzierte. Unbestrittene Erfolge wie die Abschaffung der kalten Progression gingen baden.

Apropos: „Land unter“, heißt es bei Hochwasser. Aufs Politische umgelegt muss man bei Nehammer seit Beginn „Oberkante Unterlippe“ feststellen. So schnell wird sich das auch nicht ändern. Denn die Partei hat noch immer keine Strategie, wie sie mit den multiplen Krisen, die eigene miteingeschlossen, umgehen soll.

Dazu kommt ein selbstbewussterer Koalitionspartner. Seit Sebastian Kurz‘ Abgang wissen die Grünen, welchen Machthebel sie in der Hand haben. Den nutzen sie logischerweise, verursachen damit aber in der ÖVP zusätzlichen Flurschaden. Die Wirtschaft, die Bauern – sie waren auf die eigene Parteiführung schon besser zu sprechen.

Macht Nehammer aber auf hart, riskiert er die Regierung. Denn in dem Moment, wo die Grünen beim Klima nichts durchkriegen, fällt das Argument für den Fortbestand der Koalition. Gut eineinhalb Jahre vor dem nächsten regulären Wahltermin ist allen Parteien klar, dass sie sich wahlkampftechnisch aufzustellen haben. Das gilt umso mehr, als Neuwahlen nicht mehr komplett auszuschließen sind. Ruhiger wird das zweite Jahr am Ballhausplatz für Nehammer also mit ziemlicher Sicherheit nicht.