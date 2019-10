Jammern kann man immer. Über zu wenig Geld, zu wenig Lob, zu wenig Publikum. Man kann aber auch mal applaudieren. Wenn sich die heimische Filmszene neben locker-leichter Unterhaltung zwischendurch auch richtig schwere Brocken vor die Kamera holt.

Wie die in Niederösterreich aufgewachsene Regisseurin Jessica Hausner, die in „Little Joe“ das Glück im High-Tech-Labor, genauer: in Pflanzenpollen sucht. Und dabei die Menschen rundum vergisst. Oder wie der Amstettner Filmemacher Erwin Wagenhofer, der in „But Beautiful“ ein gutes Leben oder, noch schwieriger, eine bessere Zukunft sucht. Und beides in Tibet und im Pongau, in Indien, im Innviertel oder in La Palma findet. Oder wie die Wiener Neustädter Schauspielerin Julia Franz Richter, die in Günther Schwaigers „Taucher“ einen Ausweg aus weiblichen Abhängigkeiten und familiären Gewalttätigkeiten sucht. Und dabei immer wieder scheitert.

Anschauen kann man die ab 29. November („Der Taucher“), ab 12. November („But Beautiful“) und ab 28. Oktober („Little Joe“) in Niederösterreichs Kinos. Applaudieren kann man denen auch – genauso wie Österreichs nächsten Filmpreisen, für die Anfang Dezember die Nominierten feststehen. Spätestens dann: Auf ins Kino!