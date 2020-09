Verstecken brauchen sie sich schon lange nicht mehr. Weder hinter den Franzosen noch hinter den Italienern, weder hinter den Südafrikanern noch hinter den Nordamerikanern. Denn: Auch wenn die Niederösterreicher nicht die Größten am Weltmarkt der Weine sind – zu den Besten zählen sie längst.

Schon vor Jahren standen auf der Liste der 100 besten Weine weltweit gleich zwei Niederösterreicher: F. X. Pichler mit seinem Grünen Veltliner Smaragd vom Kellerberg und Franz Hirtzberger mit seinem Riesling Smaragd von der Singerriedel.

Und heute? Führen Leopold und Stefan Müller das „nachhaltigste Weingut“ Österreichs in Krustetten, liegen Österreichs beste Weingüter in Göttlesbrunn, in Wösendorf, in Senftenberg, in Langenlois, in Dürnstein, in Spitz und in Weißenkirchen. Kommt der „beste Winzer“ Österreichs aus Joching und arbeitet in Krems.

Und haben all die vielen anderen, auch ganz jungen Weinmacher auch mitten in der Corona-Krise neue Ideen geboren, von der Online-Verkostung bis zum Weinkühlschrank im Kellerhof, haben aus dem abgesagten „Weinfrühling“ flugs einen „Weinsommer“ und jetzt auch noch einen frühen „Weinherbst“ mit Kostbarkeiten und Kellertouren gemacht. Chapeau!