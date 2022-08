Kampf dem „Freifoul“

Werbung

Nach wenigen Sekunden im 2. Liga-Duell Vienna gegen Admira foulte Kerim Abazovic Lukas Malicsek böse. Der Südstädter schied verletzt aus, der Döblinger kam mit Gelb davon. Eine krasse Fehlentscheidung von Schiedsrichter Untergasser – darüber gab‘s keine zwei Meinungen.

War das aber ein punktueller Fehler oder ein systematischer? Im Fußball hat sich nämlich eine Unart eingeschlichen, dass Schiris Vergehen in der Anfangsphase anders sanktionieren als später im Spiel. Oft gesehen: Für ein und dasselbe Foul gibt‘s in der 64. Minute Gelb und in der 5. Minute eine gestenreiche Verwarnung.

Viele Referees streiten auch gar nicht ab, dass die Spieluhr Einfluss auf ihre Beurteilung nimmt, begründen das mit taktischem Kalkül. Zu viele Karten oder Ausschlüsse würden eine Partie eher anzünden als beruhigen. Das Problem? Spieler wissen das und nutzen ihr „Freifoul“ schamlos aus, um ihr Revier zu markieren.