Kein Erbe in Sicht.

Die Bäume wachsen nicht in den Himmel. Auch in der neuen „Nations League“ nicht. Die haben Österreichs Fußballer am Sonntag auf Platz zwei beendet. Das größte Manko offenbart schon der Blick auf die Rubrik geschossene Tore. Ein Vollstrecker, wie’s Marc Janko in seinen besten Tagen war, steht Franco Foda nicht zur Verfügung.

Janko selbst bleibt der Fußball-Sir, der er immer gewesen ist, und stellt sich als „eiserne Reserve“ fürs Nationalteam zur Verfügung. Dass er mit seinen 36 Jahren nicht mehr die Lösung aller Offensivsorgen sein kann, ist dem Niederösterreicher – wie auch Teamchef Foda – natürlich klar.

Ein „Janko-Erbe“ hat sich aber auch gegen Nordirland nicht herauskristallisiert. Mehr noch: Auch ein Typ, der seine Kollegen mitreißen kann, wie der fußballerisch bisweilen belächelte Gablitzer Stefan Maierhofer, fehlt den Österreichern in vorderster Front. Und somit reicht’s – trotz genialer Kicker wie Marko Arnautovic – vorerst nur fürs Mittelmaß. Mit dem sich Fußball-Österreich auf Sicht aber nicht zufriedengeben darf. Damit wächst auch der Druck auf den Teamchef. Viele Fans vermissen nach gutem Beginn der Ära Foda die spielerische Linie aus besseren Tagen unter Marcel Koller. Durchaus zu Recht.

Neue Stürmer kann der Teamchef natürlich nicht schnitzen. Für die taktische Marschroute auf dem Platz und deren Umsetzung sind aber Trainer und Kicker verantwortlich. Da blieben zuletzt doch einige Wünsche offen – nicht nur jener nach einem Erben für Marc Janko …