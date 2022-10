Klares Votum für Stabilität

Werbung

Alexander Van der Bellen bleibt also weitere sechs Jahre unser Bundespräsident. Der Sieg fällt klarer als von vielen erwartet aus. Denn schon vor der Auszählung der Wahlkarten steht fest, dass wir uns eine Stichwahl ersparen. Und das ist nach diesem Wahlkampf die beste Nachricht. Weitere vier Wochen, gespickt mit Allmachtsphantasien, Peinlichkeiten und Ahnungslosigkeit mancher Kandidaten, hätten unserer Demokratie und dem Ansehen des Amtes des Bundespräsidenten noch mehr Schaden zugefügt, als es die vergangenen Wochen ohnehin getan haben.

Mit ihrem klaren Votum haben die Wählerinnen und Wähler klare Verhältnisse geschaffen. Und damit auch ein Signal für Stabilität und Berechenbarkeit gesetzt. Für Van der Bellen ist das nicht nur ein Vertrauensvorschuss, sondern auch ein klarer Auftrag für die Zukunft.

Doch was sagen die Ergebnisse der anderen Bewerber aus? Die FPÖ kann mit dem Abschneiden von Walter Rosenkranz durchaus zufrieden sein - gerade auch in Niederösterreich, jenem Bundesland mit den meisten Wahlberechtigten. Dominik Wlasny sorgte mit seinem hervorragenden Abschneiden bei den unter 30-Jährigen für Aufsehen - und könnte mit seiner Bierpartei auch außerhalb von Wien zum dauerhaften Faktor in der Politik werden. Sofern er das überhaupt werden will.

Die MFG hingegen scheint schon wenige Monate nach ihrer Gründung wieder am Ende zu sein - die nur etwas über zwei Prozent für MFG-Chef Michael Brunner zeigen, dass die neue politische Bewegung bald schon wieder Geschichte sein könnte. Gleiches gilt wohl für Gerald Grosz, Tassilo Wallentin und Heinrich Staudinger, deren politischer Stern wahrscheinlich schon wieder untergegangen ist, bevor er wirklich aufgegangen ist.

Die Wählerinnen und Wähler haben sich diesmal also für Stabilität, Berechenbarkeit und Zuverlässigkeit entschieden. Mit Rückschlüssen auf die allgemeine politische Stimmung im Land sollte man aber ebenso vorsichtig sein wie mit Rückschlüssen auf die anstehende Landtagswahl in Niederösterreich: Denn bei anderen Wahlgängen können andere Beweggründe als diesmal wichtiger sein - der Wunsch nach Veränderung oder der Protest gegen die Regierenden beispielsweise. Und es könnten auch jene von ihrem Wahlrecht Gebrauch machen, die diesmal erst gar nicht ihre Stimme abgaben. Die kommenden Wochen und Monate bleiben also spannend - und das nicht nur in Niederösterreich.