66 von 100 Kilometern fährt der Niederösterreicher im Schnitt mit dem Auto. Vor fünf Jahren waren das noch um zwei Kilometer mehr. Der Weg in eine klimafreundlichere (Verkehrs-)Zukunft hat also begonnen – das zeigt die Mobilitätserhebung des Landes. Weit ist er trotzdem noch.

Damit sich etwas ändert, braucht es Maßnahmen der Politik. Bus und Bahn müssen öfter fahren – auch am Land. Ihre Verwendung muss sich rechnen – zeitlich und finanziell. Neben Bahnhöfen braucht es Park&Ride-Anlagen und Radabstellplätze. Die 131 Millionen Euro, die das Land 2020 in den Öffi-Ausbau investieren will, sind ein weiterer Schritt.

Doch auch damit ist der Weg noch nicht geschafft. Die Mobilitätserhebung zeigt nämlich auch, dass 39 Prozent der Wege der Niederösterreicher unter fünf Kilometer lang sind. Für die eigenen Beine als Verkehrsmittel bleibt also durchaus noch viel Potenzial.

Ihrer Verantwortung für eine klimafreundliche (Verkehrs-)Zukunft müssen schließlich alle nachkommen. Die Politik, indem sie die Voraussetzungen schafft. Der Einzelne, indem er sie nutzt und sich für den Alltagsweg aufs Radl schwingt, statt sich hinters Steuer zu setzen. Dass jeder von uns jetzt etwas tun muss, haben uns die Tausenden für das Klima streikenden Jugendlichen gerade gezeigt.

