Klima bestimmt den Urlaubsplan

Den Weihnachtsurlaub haben sich viele Menschen anders vorgestellt. Dank der warmen Temperaturen fehlte den Bergen das weiße Kleid. Auch in den westlichen Bundesländern schlängelte sich nur ein dünner weißer Pisten-Streifen durch die grün-braune Landschaft.

Die Quartier-Betreiber aus NÖ sind mit der Auslastung trotzdem zufrieden. Man könnte sagen, sie hatten Glück, dass gebuchte (Ski-)Urlaube meist nicht storniert werden können. Die Touristiker haben aber auch selbst viel beigetragen, indem sie für Alternativen sorgten: In St. Corona am Wechsel konnte man statt auf Skiern in der Sommerrodel den Berg runterflitzen. Am Ötscher oder Hochkar öffneten die Lifte für Wanderer.

Diese Flexibilität werden in Zukunft Touristiker wie Gäste brauchen. Der Klimawandel macht die Schneelage unsicher. Da müssen sich auch eingefleischte Ski-Fans mit Alternativen zum bisherigen Nationalsport anfreunden – und ihren Urlaubsplan den klimatischen Bedingungen anpassen.