„Es gibt die ersten Betroffenen des Klimawandels, ja die ersten Opfer“, sagt Landesrat Stephan Pernkopf. An der Jahresbilanz der Feuerwehr ist das klar zu erkennen. Starkregen, Hitze und Dürre sind Wetterextreme, die uns auch diesen Sommer begleiten werden. Schon seit einigen Jahren schlägt sich der Anstieg von Wald- und Wiesenbränden in den Statistiken der Feuerwehr nieder. Für das Landesfeuerwehrkommando ist die Waldbrand-Bekämpfung daher in diesem Jahr ein Top-Thema.

Parallel dazu zeigt sich, dass die Aufnahmezahlen bei den Feuerwehren abflachen. Aktuell gibt es im Bundesland mit fast 100.000 Florianis zwar einen Höchststand, jeder 17. Niederösterreicher ist bei der Feuerwehr. Aber die Entwicklung hin zur Vollkasko-Gesellschaft, die ungern Eigenverantwortung übernimmt, wird ihren Tribut fordern. Hier will die Feuerwehr gegensteuern und das Eintrittsalter in die Kinderfeuerwehr von zehn auf acht Jahre senken.

Ein kluger Schritt. Denn die Bedeutung freiwilligen Engagements wird proportional zur Anzahl der Unwetterereignisse steigen. Acht Millionen freiwillige Einsatzstunden hat die NÖ-Feuerwehr 2018 geleistet. Stunden, die im Wortsinn unbezahlbar sind. Dass Kinder früh gesellschaftliche Verantwortung lernen, ist daher unabdingbar.