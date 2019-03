Eines, das bis in die Parteizentralen nach St. Pölten zu hören ist. Denn gut zehn Monate vor den Gemeinderatswahlen in 567 der 573 NÖ-Gemeinden waren die Urnengänge im Weinviertel doch so etwas wie Testwahlen. Und sieht man von den lokalen Besonderheiten ab, bleiben doch einige Erkenntnisse, die dafür sorgen werden, dass die Landespolitik so schnell nicht zur Tagesordnung übergehen wird.

Das liegt zuerst einmal am historischen SPÖ-Debakel in Stockerau, immerhin die neuntgrößte Stadt Niederösterreichs. Die Wähler präsentierten hier nach internen Konflikten und einem katastrophalen Wahlkampf der seit 1945 regierenden SPÖ die Rechnung – und machten die von Andrea Völkl angeführte ÖVP zur klar stimmenstärksten Partei. Ein großer und in dem Ausmaß unerwarteter Sieg für die ÖVP, eine schwere Niederlage für die SPÖ – die auch SPÖ-Landeschef Franz Schnabl zu denken geben muss.

Der hatte sein ganzes Gewicht in die Waagschale geworfen, um nicht schon wieder eine Stadt an die ÖVP zu verlieren. Und dennoch wird Stockerau mit ziemlicher Sicherheit von der ÖVP regiert werden, wie jetzt schon ehemalige SPÖ-Hochburgen wie Wr. Neustadt, Neunkirchen, Gänserndorf, Korneuburg und Gmünd. Und auch die SPÖ-Hoffnung, in der VP-regierten 7.500-Einwohner-Stadt Wolkersdorf zu punkten, scheiterte spektakulär, trotz der Spaltung der Bürgermeister-Partei. Auch in Pillichsdorf wird in Zukunft die VP regieren – oder die abgespaltene VP-Liste.

Die Landes-VP hat nach dem Wahlsonntag also nur ein Problem: angesichts der Erfolge nicht in Selbstzufriedenheit zu versinken. Und aufzupassen, dass sich ihre Ortsparteien nicht durch Spaltungen selbst beschädigen.

Und die FPÖ? Die spielte in keiner der drei Gemeinden eine Rolle, verlor von niedrigen Ausgangsniveaus sogar weiter Wähler. Ein Alarmzeichen für die Landespartei: In der Kommunalpolitik schwächelt die Regierungspartei offensichtlich immer noch. Nur mehr zehn Monate bleiben, dieses Manko zu beheben.