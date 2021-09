Der Elfmeterpfiff des Tullner Schiedsrichters Markus Hameter wirkte auch in den Tagen nach dem Schlager zwischen Salzburg und Rapid nach. Dafür ist nicht etwa der erzürnte Rapid-Trainer Didi Kühbauer oder Hameter selbst verantwortlich, sondern sein Boss Robert Sedlacek.

Der Oberschiedsrichter preschte Tage nach der Partie vor und titulierte das Eingreifen des Video-Schiedrichters VAR, der Hameter letztlich zum umstrittenen Elferpfiff bewog, als falsch. Das Nicht-Ahnden der Attacke von Rapids Kevin Wimmer an Salzburgs Karim Adeyemi sei keine offensichtliche Fehlentscheidung gewesen, begründet Sedlacek.

Das wirft Fragen auf: Wenn der VAR nur bei klaren Fehlentscheidungen einschreiten darf, warum wird der Schiedsrichter dann überhaupt noch zum Fernsehen an die Outlinie geschickt? Dann könnte der Videoschiedsrichter gleich selbst die Letztentscheidung fällen. Das würde wenigstens Zeit sparen. In anderen Ligen gab es übrigens auch schon Schiedsrichter, die nach dem Video-Studium bei ihrer Entscheidung blieben, was Sedlaceks Aussage erst recht infrage stellt.

Aber zugegeben, das Einschreiten des VAR in dieser Szene war diskutabel. Dass sich aber Sedlacek ausgerechnet nach dieser Szene öffentlich aufs Kreuz legte und seinen Schiedsrichtern damit das viel zitierte Hack‘l ins Kreuz haute, erstaunt dann doch. In der Vergangenheit wurden schon weit eindeutigere Patzer kommentarlos ausgesessen.