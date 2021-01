Ärzte kämpfen seit März an vielen Fronten: Zu Beginn der Krise um Schutzausrüstung, gegen Corona, andere Krankheiten – und nebenbei: gegen die Angst vor ihren Behandlungsräumen. Zum Ende des Jahres verzeichneten viele Mediziner – obwohl wir uns in einer Gesundheitskrise befinden – einen Rückgang an Patienten. Denn viele Menschen kamen trotz akuter Beschwerden nicht in die Ordinationen.

Sorge vor Ansteckung Viele hatten Angst vorm Arztbesuch

Kontrolltermine und Vorsorgeuntersuchungen sind Ärztevertretern zufolge zum Teil um bis zu 95 Prozent zurückgegangen.

Gründe dafür gibt es wohl mehrere: Den Appell von Politikern und Experten, nicht dringende Termine zu verschieben und Kontakte zu vermeiden. Die Nachrichten, dass Ressourcen im Gesundheitswesen am Limit sind. Und die Sorge, sich beim Arzt mit dem Virus anzustecken. Ihre Berechtigung haben alle diese Meldungen und Warnungen.

Dennoch: Wer auf Untersuchungen und Arzt-Termine verzichtet, riskiert viel. Denn auch wenn sich seit Monaten alles um Covid-19 dreht, gibt es noch viele andere Krankheiten, die lebensbedrohlich sein können. Nur wenn man regelmäßig Checks macht, können diese früh erkannt und rechtzeitig behandelt werden. Vor allem, wenn man bedenkt, dass man sich in einer Ordination derzeit sicher nicht leichter ansteckt als im Supermarkt.