Danke, Maske!

Die Rückkehr zur Normalität … In Krankenhäusern sowie in Alten- und Pflegeheimen muss man seit 1. Mai (laut Gesetzgeber) keine FFP2-Maske mehr tragen. Individuell dagegen die Regelung bei den blau-gelben Ordinationen: Eine Ärztin/ein Arzt kann in der eigenen Praxis das Tragen der Maske weiterhin verordnen. Das ist einerseits klug, andererseits wird es da und dort für heftige Diskussionen sorgen.

Fakt ist: Die FFP2-Maske hat uns viel Leid erspart, sie bietet einen hohen Schutz vor einer Infektion – nicht nur mit Corona, sondern auch vor allen anderen Infektionskrankheiten. Für ältere Personen und Menschen mit Vorerkrankungen ist das Maskentragen deshalb auch in Zukunft sinnvoll.

Die Rückkehr zur Normalität … Das kann in Zeiten wie diesen aber auch – für uns alle – heißen: Bei einer Verkühlung oder in vollen Zügen freiwillig eine FFP2-Maske aufsetzen. Selbstverantwortung und Selbstschutz sind gefragter denn je.

