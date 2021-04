Den ersten Impftermin? Will jeder. Den besten Impfstoff? Will auch jeder. Und das in Europa genauso wie in der übrigen (Corona-) Welt. Nur dass in Europa darüber schon wieder mehr gestritten wurde als in der übrigen (Corona-)Welt. Übers Bestellen, übers Bezahlen, übers Verteilen, übers Verimpfen. Über eines allerdings ist man sich sogar im Europäischen Rat einig: übers Ziel. Nämlich: ein „normales“ Leben. Und dass man dafür auch eine „Eintrittskarte“ braucht.

Ob die jetzt Pass oder Card (aber dann wohl ohne „Green“ davor) oder Certificate heißt, ist wohl nur eine Formsache. Dass die für Geimpfte genauso wie für Getestete genauso wie für Genesene gelten muss, liegt wohl auf der Hand. Und dass die nicht nur an der Grenze, sondern auch im Theater, im Stadion, im Lokal oder im Hotel gelten muss, auch. Und: Dass die überall dort trotzdem nur eine Eintrittskarte auf Zeit sein kann, auch.

EU-Parlament Lukas Mandl: „Wir brauchen den Grünen Pass jetzt!“

Dafür muss sie aber erst mal beschlossen werden, die grüne Eintrittskarte. Und zwar schnell. Dann könnte nicht nur Europas Union zeigen, dass sie sich dort, wo’s wichtig ist, auch endlich wieder einig ist (was Europas Parlament und Europas Kommission ja schon länger vorzeigen). Dann käme auch das „normale“ Leben in Europa endlich wieder ein Stück näher!