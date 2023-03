Der „Dritte Weg“

Werbung

Immer, wenn man glaubt, es ginge in der Innenpolitik nicht skurriler, wird man Lügen gestraft. Diesmal ist es die SPÖ, die beweist, dass man immer neue Dimensionen der Selbstbeschädigung erschließen kann.

Was sich die Haupt-Kontrahenten, SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner und Burgenlands Landeschef Hans Peter Doskozil, zuletzt ausrichteten, ist rational nicht fassbar. Da platzen aufgestaute Emotionen auf offener Bühne auf. Beschädigt sind alle: Rendi-Wagner, Doskozil, die SPÖ.

Selbst ein gesichtswahrender Sieg für eines der beiden Lager ist kaum mehr denkbar. In Wahrheit braucht die SPÖ einen „Dritten Weg“. Das ist nicht im Sinne eines Gerhard Schröder oder Tony Blair zu verstehen, die in den 90er-Jahren einen Mittelweg zwischen Sozialdemokratie und Neoliberalismus suchten. Die SPÖ braucht vielmehr eine Persönlichkeit an der Spitze, die der Partei unabhängig von den bisherigen Querelen wieder auf die Beine hilft – und so nebenbei auch neue Zielgruppen erschließt.

Vom aktuellen Personal bringen nur wenige Integrationskraft auf. Der Drang des Wiener Bürgermeisters auf die Bundesbühne ist überschaubar – und die Reservebank ist auch in der SPÖ dünn besetzt. Denkbar wäre Hilfe von „außen“: Jemand, der das politische Parkett kennt, aber Glaubwürdigkeit auch aus der Wirtschaft mitbringt. Mit Christian Kern ging das letzte Experiment in diese Richtung zwar schief. Dennoch könnte die SPÖ mit einem Kommunikator der Marke Vranitzky II, der auch leicht rechts der Mitte glaubwürdig ist, durchaus reüssieren.