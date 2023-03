Der entlarvende Tabellen-Fetisch

Werbung

Der ÖFB reformierte im Sommer seine Nachwuchsarbeit. Die Intention dahinter: Mehr Kinder sollen zum Fußball und länger dort bleiben.

Die Skepsis an der Neustrukturierung wurde zwar weniger, bis sie sich aber in breite Akzeptanz umwandelt, braucht es Zeit und noch mehr Überzeugungsarbeit. Spannend: Nicht etwa die kleineren Spielfelder, kleineren Tore oder die verringerte Anzahl an Spielern pro Team lässt die Wogen hochgehen. Das am häufigsten diskutierte Thema ist das Fehlen von Tabellen bis zur U13. Und damit das Wegfallen des Wettbewerbgedankens über das nackte Spielergebnis hinaus.

Klar, der gemeine Fußballfan wurde sozialisiert damit, in Tabellen zu denken. Häufiges Argument: Die Kinder wollten es doch auch – Erste sein, gegen den Abstieg kämpfen, Meister werden. Wollen sie das wirklich? Oder ist der Tabellen-Fetisch doch nur ein antrainiertes Relikt einer antiquierten Fußball-Lehre?