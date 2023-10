Der Kämpfer für die Sache

Gekämpft hat er immer. Nicht gegen Windmühlen. Dazu ist Othmar Karas zu sehr Realist. Aber gegen Kurzsichtigkeit und Unehrlichkeit, gegen (Fremden-)Hass und Egoismus, gegen Sprachlosigkeit und Feigheit.

Allein war der gebürtige Ybbser, der seit 40 Jahren in Österreichs Innenpolitik und seit 25 Jahren in Österreichs Europa-Politik kämpft, damit in Österreich oft. In Europa selten. Denn: In Brüssel und in Straßburg, wo sich Europas Abgeordnete in Europas größtem Parlament treffen, ging es immer um Mehrheiten. Ging es vielen um Meinungen, und nur manchen um Parteilinien. Und wurden die, nämlich die Parteilinien, auch immer wieder überschritten. Für die Sache.

Für die Sache hat der Erste Vizepräsident des EU-Parlaments jetzt eine bemerkenswerte Entscheidung getroffen. Nämlich gerade dort, im EU-Parlament, nicht mehr anzutreten. Wegen derer, die in Österreich gegen ihn kämpfen: Teile seiner eigenen Partei. Die mögen jetzt zwar froh sein, einen Kämpfer weniger zu haben. In Europa wird er fehlen!