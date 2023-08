Der Kampf gegen Klischees

Seit 25 Jahren sind Frauen beim Bundesheer zugelassen. Die Niederösterreicherin Andrea Linauer war eine der Ersten, die damals einrückten. Mittlerweile hat sie 644 Kolleginnen bekommen. Mit 4,4 % ist der Frauen-Anteil dennoch weiterhin gering.

Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) will das ändern. Eine Wehrpflicht lehnt sie ab. Sie setzt auf freiwilligen Grundwehrdienst. Der soll einen niederschwelligen Zugang zum Beruf der Soldatin bieten. Statt aufwendiger Aufnahmeverfahren mit beinhartem Sporttest müssen Frauen dabei „nur“ zur Stellung – wie Männer.

Bisher haben sich 144 Grundwehrdienst-Interessentinnen gemeldet, 18 waren bereits bei der Stellung in St. Pölten. Damit es mehr werden, bleibt noch einiges zu tun: Die Infrastruktur muss an Frauen angepasst werden – das beginnt bei Sanitäranlagen, die es in einigen Kasernen immer noch nur für Männer gibt – und geht bis zur Kleidung. Auch Klischees sind noch zu bekämpfen. Linauer betonte im NÖN-Gespräch, dass Frauen beim Heer bis heute nicht „normal behandelt“ werden. Hier muss sich die Einstellung vieler Soldaten genauso ändern wie das Bild in der Gesellschaft.