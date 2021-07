Auf 42 Kilo Plastikmüll bringt es eine einzige Person pro Jahr. Die leeren Shampoo-Flaschen, Getränkedosen und Co. richtig zu entsorgen, ist gar nicht so leicht. Österreichweit gibt es dafür 13 Varianten. Alleine in Niederösterreich sind es fünf Trennsysteme. Kein Wunder, dass da manch einer die Verpackung im Zweifelsfall doch in den Restmüll wirft.

Genau das sollte aber, um die für die Umwelt wichtigen Recycling-Quoten zu erhöhen, nicht passieren. Ziel muss es deshalb sein, das Trennen so leicht wie möglich zu machen: Die von Wirtschafts-, Gemeindebund und dem Verband der Österreichischen Versorgungsbetriebe vorgeschlagene bundesweit einheitliche gelbe Tonne ist dafür eine gute Möglichkeit. Zumal die Vereinheitlichung keine hohen Kosten verursachen würde.

Das große Ziel muss es aber sein, die Plastikberge insgesamt zu schrumpfen. Das neue EU-Verbot für Einweg-Plastikprodukte wie Strohhalme ist ein wichtiger Schritt. Produkte, bei denen man Plastik vermeiden kann, gibt es genug. Beim Anblick von Pralinen, die einzeln verpackt in einer Schachtel liegen und dann nochmals in Plastik gewickelt sind, oder Obst, das neben der eigenen Schale eine Schicht Plastik schützt, kann man nur den Kopf schütteln – und, wenn vorhanden und leistbar, im Regal zur Alternative greifen.