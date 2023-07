Die Bim hat Vorteile

Ab 2025 sollte die Straßenbahn erstmals - wieder - von Wien nach Niederösterreich fahren. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) und der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) kündigten die Verlängerung der Linie 72 bis nach Schwechat an. Jetzt sind sich die Länder und der Bund jedoch uneinig, wer den laufenden Betrieb der Bim bezahlen soll. Damit droht das Prestigeprojekt zu scheitern, während längst weitere auf Schiene gebracht werden müssten.

Das Ziel war es, durch die Straßen 300.000 vom Umland nach Wien pendelnde Menschen vom Auto in öffentliche Verkehrsmittel zu bringen. Neben Lösungen für sie wird es auch in wachsenden Städten wie St. Pölten und Wiener Neustadt künftig verbesserte Öffis brauchen.

Straßenbahnen bieten in dicht besiedelten Gebieten Vorteile. Sie können viele Leute befördern und sind elektrisch betrieben – während die Technologien „sauberer“ Busse noch in den Kinderschuhen stecken. Künftig werden daher weitere NÖ-Städte ihr Bim-Potenzial prüfen. Rentiert sich die teure Investition nicht, gibt es immer noch Busse, O-Busse, Züge, Sammeltaxis und Carsharing-Modelle. Brauchen wird es am Ende alle. Beim Verkehr hat Niederösterreich immerhin das größte CO2-Einsparungspotenzial.