Spielen oder nicht Spielen – das war die Frage, im Sommer 2020. Die Großen spielten lieber nicht (bis auf Grafenegg – und Salzburg), die Kleine(re)n spielten kleiner oder gar nicht, und alle miteinander warteten auf bessere Zeiten, in diesem Fall: den nächsten Sommer. In dem, also: 2021, war schon lange vor Sommerbeginn klar: Spielen! Und, auch das ist nicht erst seit gestern klar: vor vollen Rängen, Stühlen, Wiesen. Ob das jetzt gut und richtig, klug und sicher ist, kann man wohl erst im Herbst beantworten.

Klar ist aber: Dass gespielt werden darf, ist (wie vieles in den vergangenen Monaten) eine politische Entscheidung. Wie gespielt werden soll, auch. Und dass gespielt werden will, liegt wohl (nicht nur aus Sicht der Kulturmacher) auf der Hand. Insofern ist die Frage, ob das Frequency in St. Pölten (mit zuletzt 200.000 Besuchern an drei Tagen, heuer ist es noch ein Tag – und ein Jahr Pause – mehr) zu groß ist, zum Spielen, obsolet.

Die Frage ist eher eine andere: Wie soll die Kultur in Zukunft aussehen? Groß und laut? Klein und leise? Mit Umsicht und Abstand? Mit Vorsicht und Nähe? Das kann (und das darf) keine Politik beantworten. Die muss dafür „nur“ die Bedingungen schaffen. Nur hat sie das nicht erst seit Corona oft genug verabsäumt…