Die Schulstreiks haben sich gelohnt

Fünf Jahre nach dem ersten hat Greta Thunberg altersbedingt ihre Schulstreiks fürs Klima beendet. In Niederösterreich gehen sie weiter – zunächst am 15. September. Was Kritikerinnen und Kritiker da sagen werden, ist klar: Die Jugendlichen wollen nur den Unterricht schwänzen. Sie haben Handys und lassen sich von Mama und Papa im SUV kutschieren.

Ja, für einige Teilnehmerinnen und Teilnehmer mag Ersters stimmen und auch die anderen leben 2023 nicht wie Steinzeitmenschen. Entgegen dieser haltlosen Vorwürfe, ist das Jubiläum aber ein Anlass, „Fridays for Future“ zu danken. Die Bewegung einer angeblich so desinteressierten Generation hat es geschafft, die Klimakrise in den Fokus zu rücken und die Dramatik der Erderhitzung aufzuzeigen – ohne irgendjemandem mit ihrem Protest zu schaden.

Was es nun braucht, ist mit Streiks nicht mehr zu erreichen – ebenso wenig übrigens mit Straßenblockaden, wie es zuletzt erstmals eine in St. Pölten gab. Die Klimastrategien aller Ebenen gehören in ein großes Ganzes gegossen, Öffis wie Erneubare Energien ausgebaut etc. – die Liste ließe sich noch lange fortsetzen. Hier ist die Politik am Zug. Die Jugend wird ihr Handeln zurecht weiter einfordern.