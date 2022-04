Die Solidarität muss anhalten

Werbung

Liebevoll hergerichtete Zimmer, Spielsachen, ein Willkommensschild: Die Helferinnen und Helfer im Ankunftszentrum St. Pölten wollen Geflüchteten den Start in NÖ so angenehm wie möglich machen. Bemüht sind auch viele Freiwillige: Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher haben 7.000 Privatquartiere eingemeldet. Hinzu kommen großzügige Sach- und Geldspenden. Mitarbeiter der Hilfsorganisationen sehen die erste Etappe als gut bewältigt an.

Jetzt muss die Solidarität anhalten. Zwar betrachten die meisten Geflüchteten NÖ nur als Übergangsheimat. Vorbereiten müssen wir uns aber auf das Gegenteil – so sehr ihnen die Option zur baldigen Rückkehr in die Ukraine zu wünschen ist. Die Menschen verdienen Hilfe, um sich langfristig ein Leben hier aufbauen zu können. Dazu müssen sie in Schul-, Arbeits- und Gemeindeleben integriert werden. Zudem wird psychologisches Angebot nötig sein. Krieg und Flucht müssen erst mal verarbeitet werden.