Ein Denkzettel für die Großparteien und die Demokratie

Weil Krems als Statutarstadt abweichend vom normalen Rhythmus der Gemeinderatswahlen in Niederösterreich gewählt hat, sorgte die am Sonntag geschlagene Wahl für zusätzliche Brisanz. Auch wenn kommunale Urnengänge oft nur wenig Rückschlüsse auf Landes- oder Bundestrends geben, war die Wahl in der Donaustadt ein Stimmungstest für die politische Landschaft in Zeiten von Energiekrise und massiver Teuerung. Und der fiel ernüchternd aus.

Sämtliche Großparteien wie die Bürgermeister-SPÖ, die ÖVP und die FPÖ mussten dabei Haare lassen. So konnte Stadtchef Reinhard Resch die vor zehn Jahren erkämpfte Vorherrschaft der SPÖ zwar behaupten. Mit einem Minus von über fünf Prozent sind Stimmenverluste bei den Sozialdemokraten am größten. Resch wird es verkraften. Sein Anspruch auf das Bürgermeisteramt scheint unbestritten.

Der ÖVP gelang in der Wachau-Metropole auch mit Quereinsteiger Florian Kamleitner keine Trendumkehr. Nach dem Verlust von knapp zehn Prozentpunkten vor fünf Jahren, verlor die Volkspartei neuerlich mehr als drei Prozent ihrer Wähler.

Die geringsten Einbußen hat mit 0,4 Prozentpunkten die FPÖ mit Spitzenkandidatin Susanne Rosenkranz zu verdauen. Sie hatte zuletzt den wahlwerbenden Doppelpass mit ihrem Ehemann und Bundespräsidentschafts-Kandidaten Walter Rosenkranz gekonnt genützt.

Die Kleinparteien durften sich hingegen als Wahlsieger mit einem mehr oder weniger satten Plus vor dem Ergebnis feiern lassen. Am größten war der Stimmenzuwachs bei den NEOS, die mit der Liste „Pro Krems“ fusionierten und damit das Ergebnis aus 2017 fast verdreifachen konnten.

Auch die Kremser Linke Stadtbewegung konnte weiter zulegen.

Die echten Grünen holten wieder ein Mandat, trotz Konkurrenz einer eigenen grünen Liste, die aber den Einzug in den Gemeinderat verpasste.

Wie die Kremser Wahl gezeigt hat, ist auch das Potenzial für die MFG-Wähler noch nicht zu Gänze versiegt. Die Corona-kritische Partei schaffte beim ersten Antreten ein Mandat und somit den Einzug in den Gemeinderat.

Der größte Wahlverlierer an diesem ersten September-Sonntag war allerdings die Demokratie. Von den knapp 20.000 Wahlberechtigen machten mit 57 Prozent nur etwas mehr die Hälfte der Kremser Bürgerinnen und Bürger von ihrem Wahlrecht Gebrauch. Jetzt haben die Volksvertreter schwarz auf weiß den Beweis, dass das Vertrauen der Bevölkerung so gut wie verspielt ist. Dies zurückzugewinnen wird für alle Couleurs die Hauptaufgabe in den nächsten Jahren werden.

Der Wahlsonntag im Rückblick: