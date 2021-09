Mammon, Zaster, Kohle: Seit dem fünften Jahrtausend vor Christus spielt Geld als universelles Tauschmittel eine tragende Rolle in der Marktwirtschaft und in unserem Alltag. Seine existenzielle Bedeutung von unserer Wiege bis zur Bahre besang im Jahr 1985 die Austro-Pop-Band EAV im Satire-Lied „Geld oder Leben!“. Da hieß es: „Die Vermehrung unserer Währung ist der wahre Lebensgrund.“

Wir konsumieren, sparen an und vererben bzw. verschenken Geld schon zu Lebzeiten, auch in Form von Papiersparbüchern. Am liebsten war und ist uns Österreichern Anonymität und Freiheit. Darum erfreut sich im Alpenland Bargeld, das ohne technische Hilfsmittel auskommt, noch immer großer Beliebtheit. Beim Sparbuch hingegen fiel die Anonymität im November 2000. Seither sind alle neuen Sparbücher plus Inhaber durch ihre „Erstlegitimation“ zwar der Bank, aber nicht zwingend dem Notar und den Erben bekannt.

Ein Gerichtsurteil im März nach einem vermeintlichen Erbstreit rund um „Kleinbetragssparbücher“ verpflichtet Banken nun zur Offenlegung dieser. Das sorgt für mehr Transparenz und Rechtssicherheit beim Erben, sagen Notare. Gut, wenn nicht aufgelöste, aber verschenkte oder verschollene Sparbücher jetzt aufscheinen, damit der Mammon Familiengefüge nicht mehr derart nachhaltig beschädigt.