Den Oberzahnradbahn-Bahnrat gibt es noch nicht. Sieht man sich die Liste der Titel in Österreich an, ist das fast schon verwunderlich. 1.800 Bezeichnungen finden sich da. Nicht umsonst genießen die Österreicher den Ruf, großen Wert auf die schmückenden Zusätze vor ihren Namen zu legen.

Mit dem Meister als höchstem Abschluss der Berufsausbildung reiht sich nun ein weiterer in die Liste. „Einer auf oder ab ist auch schon wurscht“ – könnte man da meinen. In diesem konkreten Fall ist es das aber nicht.

Die Wirtschaftskammer machte sich für die bisher den akademischen Titeln vorbehaltene Eintragung in Dokumenten stark, um dem Handwerk mehr Anerkennung zu verschaffen. Zu Recht.

Will man dem Fachkräftemangel entgegenwirken, muss Bewusstsein dafür geschaffen werden, dass handwerkliche Arbeit nicht weniger wichtig ist als geistige. Wer sich Meister nennen darf, hat Können bewiesen und eine Prüfung geschafft. Der Titel ist ein Signal, dass das etwas wert ist. Um mehr Leute fürs Handwerk zu gewinnen, wird er aber nicht reichen. Dafür wird man auch bei Bezahlung und Arbeitsbedingungen ansetzen müssen.