„I am from Austria“. Was für Austro-Popstar Rainhard Fendrich stimmt, entpuppt sich für den FFP2-Maskenhersteller Hygiene Austria aus Wiener Neudorf als potenzielle rot-weiß-rote Lügen-Maskerade. Beim Abhören eines Gesprächs kamen Hinweise auf Schwarzarbeit und schweren gewerbsmäßigen Betrug ans Tageslicht. Die WKStA ermittelt.

Zwei Razzien später räumt Hygiene Austria ein, dass chinesische Masken einen „Made in Austria“-Anstrich bekommen haben, um die hohe Nachfrage der Kundenschaft zu Spitzen befrieden zu können. Bund, Land und alle seit 25. Jänner FFP2-Maskenpflichtigen horchten auf. Der Austro-Anstrich bröckelt. Von „unwürdigen Arbeitsbedingungen“, willfährigen Lohnarbeitsfirmen und sogar einem vertuschten, schweren Arbeitsunfall berichtete kürzlich ein Informant dem „Standard“. Wie viel „China“ in einem Hygiene Austria-Zehnerpack „Made in Austria“ steckt, wird sich zeigen.

Die Causa stinkt gen Himmel: Verdacht auf Millionen-Euro-Mogelpackung und schweren Betrug, Profitgier auf Kosten von modernen Lohnsklaven und Steuerzahlern samt schiefer Optik einer Verstrickung von Politik und Wirtschaft, die weder Volk noch ihren Vertretern gut tut. Regionalität und Eigenversorgung, ja, gerne! Aber nicht auf Kosten von Moral, Transparenz und Menschenrechten.