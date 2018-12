Die Pflegebranche ist ein Wachstumsmarkt. Bis zum Jahr 2050 werden in Niederösterreich um bis zu dreieinhalb Mal so viele Menschen über 85 Jahre alt sein wie heute. Das heißt auch, dass dann dreieinhalb Mal so viele Pflegekräfte gebraucht werden.

Dabei ist es jetzt schon enorm schwierig, entsprechendes Personal zu finden. Neben der physischen und auch psychischen Belastung der Betreuungskräfte liegt das vor allem an der Bezahlung und am Image des Berufes. Mit dem Vorstoß, den finanziellen Unterschied zwischen der stationären und der mobilen Pflege auszugleichen, hat das Land Niederösterreich eine erste wichtige Gegenmaßnahme gesetzt. Noch immer aber fehlen nötige Rahmenbedingungen für Umschulungen in den Pflegeberuf.

Am wichtigsten ist jedoch, das Image nachhaltig zurechtzurücken. Das war in den letzten Jahren stark von der 24-Stunden-Betreuung geprägt. Ein Dienst, der Familien (die es sich leisten können) sehr hilfreich ist. Aber auch ein Dienst, der ausschließlich von Arbeitskräften aus dem Osten erledigt wird, weil sich so gut wie keine Österreicher dafür hergeben. Die „Rund um die Uhr“-Betreuung macht aber nur fünf Prozent der Branchensegmente aus. Pflege bedeutet also um einiges mehr. In Zukunft vor allem einen sicheren Arbeitsplatz.