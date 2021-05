Erst kürzlich verkündete die Bundesregierung stärkere Sensibilisierung für Staatsanwälte und Richter in Ausbildung als Teil des Maßnahmenpakets gegen Gewalt an Frauen. Kurz nachdem die neunte Frau in diesem Jahr in Österreich von ihrem Partner ermordet wurde. Jetzt, wenige Tage später, sind es schon elf Frauen.

In vielen Fällen waren die Täter bereits bekannt, durch früheres Eingreifen hätte man manche Morde verhindern können. Wie wichtig die angekündigten Sensibilisierungsmaßnahmen wären, zeigt ein aktueller Fall am Landesgericht St. Pölten. Ein Mann aus dem Bezirk Tulln, der bereits wegen Gewalt gegen seine Ehefrau verurteilt wurde, stand erneut vor Gericht, nachdem er sie monatelang mit dem Umbringen bedroht hatte.

Morddrohungen Frau mit Tod bedroht: Gericht setzt Mann auf freien Fuß

„Gewalt ist nicht gleich Gewalt“, sagte die Verteidigerin beim Schlussvortrag. Nach der Bewährungsstrafe bei der ersten Verurteilung habe er die Frau ja nicht mehr geschlagen, sondern „nur mehr“ bedroht, habe sich also gebessert. Richter und Staatsanwalt stimmen ihr zu und der Mann erhält erneut eine Bewährungsstrafe und ist damit wieder auf freiem Fuß. Seine Frau sitzt im Frauenhaus und fürchtet um ihr Leben. Eine strengere Strafe wäre rechtlich durchaus möglich gewesen.

Dass Kontaktverbote keinen Schutz garantieren, zeigt die Vergangenheit. Sensibilisierung wäre dringend nötig, denn: Egal ob körperlich oder verbal, Gewalt ist Gewalt. In beiden Fällen kann sie lebensbedrohlich sein. Das müssen endlich auch jene erkennen, die die Macht haben, einzugreifen. Diejenigen, die nicht erst dann eingreifen sollten, wenn es zu spät ist und wieder eine Frau stirbt.