Der Frauen-Tenniszirkus ist kaum zu durchschauen. Spielerinnen wie Serena Williams, die sich über Jahre an der Weltspitze halten, sind eher Ausnahme als Regel. Bei den Grand-Slam-Turnieren tauchen ständig Namen auf, die zuvor nur Insider kannten. Und diese Spielerinnen kommen aus aller Herren Länder. Tschechien, Polen, Weißrussland, Rumänien, sogar Lettland – nur aus Österreich, da kommt keine Siegerin her. Schlimmer noch: Seit 2014 hat keine ÖTV-Spielerin bei einem großen Turnier auch nur ein Spiel gewonnen.

Ex-Topspielerin Barbara Paulus benennt die Gründe dafür. Fehlende Idole sind eine Ursache, mangelhafte Basisarbeit ist die andere, weit tiefer greifende Erklärung für das kaum existente Frauentennis. Laut Paulus sei das Problem an den schütteren Turniernennungen gut ablesbar. Es gebe kaum Mädchen, die Tennis spielen wollten.

Damentennis Barbara Paulus: Es fehlen weibliche Idole

Und es gibt offenbar viel zu wenige Mädchen, die sich sonst irgendwie sportlich betätigen wollen. Zu diesem Ergebnis kam auch das Sportland NÖ und versucht dem mit speziellen Programmen in seiner Sportstrategie 2025 binnen vier Jahren entgegenzusteuern. Eh vorbildlich. Nachhaltig besser wird‘s aber nur, wenn der Stellenwert des Sports gesamtheitlich gesteigert wird. Und zwar in ganz Österreich. Das wäre dann eher ein Jahrhundertprojekt. Strategie 2121 – hört sich nach Raumschiff Enterprise an und bleibt wohl eine Utopie.