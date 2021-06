Ein Dreier, mehr ist für das österreichische Bildungssystem laut Bildungsklimaindex nicht drinnen. Und das, obwohl Österreich laut OECD eines der teuersten Bildungssysteme hat, je nach Berechnungsmethode liegen wir kostenmäßig immer unter den Top Drei.

Und nein, der Bildungsklimaindex wird hier kein Lehrerbashing auslösen, wie es bei der PISA-Studie regelmäßig passiert. Denn hier wurden Lehrer, Schüler und Eltern gebeten, das Bildungssystem mit Schulnoten zu bewerten. Aus den riesigen Datensätzen lässt sich vieles herauslesen. Was aber hervor sticht, ist, dass es leider doch so sein dürfte, dass unsere Schüler für die Schule lernen und weniger für das Leben.

Bildungsklimaindex Befragung zum Bildungssystem: Nur für Schule gelernt?

Ein Lösungsansatz? Mehr Austausch zulassen – und zwar in jede Richtung. Externe Experten diverser Fachrichtungen in die Schulen lassen. Aber auch den Lehrern ermöglichen, einmal Luft in der Privatwirtschaft zu schnuppern. Warum sollten Lehrer ihr ganzes Berufsleben in der Schule stehen? Auch der Austausch mit den Schulbehörden müsste stärker auf Augenhöhe passieren, Wünsche und Anregungen gegenseitig gehört werden. In diese Diskussion sollten sich auch die Lehrergewerkschaften einbringen, damit sie sich nicht wieder dem Vorwurf aussetzen, jede geplante Änderung routinemäßig zu torpedieren.