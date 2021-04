Als 1890 in Österreich am 1. Mai zum ersten Mal die Arbeiter aufmarschierten, hatten sie vorrangig ein Ziel: den 8-Stunden-Tag gegen den Willen der Arbeitgeber durchzusetzen. 131 Jahre später marschieren am 1. Mai keine Arbeiter – und Arbeiterinnen – auf. Schuld daran ist wie im Vorjahr Covid-19.

Gewiss ist aber, dass die Botschaft des „Tages der Arbeit“ so aktuell ist wie schon lange nicht. Denn irgendjemand wird die Rechnung für die Milliarden-Pakete – die, so fair muss man sein, vor allem der Sicherung der Arbeitsplätze dienten – zahlen müssen. Zugleich hat die Pandemie den Wandel der Arbeitswelt beschleunigt, lässt alte gewerkschaftliche Ansätze richtig alt aussehen – und ja, für viele arbeitende Menschen kann dieser Wandel eine neue Chance sein.

Für manche wird er aber existenzbedrohend sein, besonders für sogenannte Systemerhalter (meistens Systemerhalterinnen) wie Kassierinnen, Krankenschwestern oder Fließbandarbeiterinnen. Wir alle haben applaudiert, als sie in den Lockdowns tapfer ihre Arbeit machten. Geändert hat sich für sie aber nichts – weder die Arbeitsbedingungen noch die Bezahlung. Nur die Perspektive. In 30 Jahren gibt es die meisten dieser Jobs nicht mehr, orakelt Zukunftsforscher Matthias Horx. Fair ist das nicht. Und es ist kein Trost, dass die Arbeitswelt auch 1890 nicht fair war.

Blick in die Zukunft Wohnen, arbeiten & leben in NÖ in 30 Jahren