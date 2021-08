Einen Sommer wie damals, versprach die Regierung im Juni. Lockerungen wurden angekündigt und durchgezogen. Nun steigen die Zahlen. In NÖ gibt es heute mehr Infizierte als am selben Tag des Vorjahres – wenngleich zum Glück wenige im Spital behandelt werden müssen. Dennoch mussten die Kontrollen in der Nachtgastro wieder verschärft und einzelne Veranstaltungen abgesagt werden. Erste Länder überlegen auch wieder Einreisetests.

In der Bevölkerung lösen diese Entwicklungen Unsicherheit aus: Ist der Urlaub im September noch möglich? Wie sieht der Schulstart aus? Droht doch noch ein Lockdown?

Wie sich die Lage in den kommenden Wochen entwickelt, ist selbst für Expertinnen wie Irmgard Lechner, Chefin des NÖ-Krisenstabes, noch schwierig einzuschätzen. Von der Politik werden Antworten oder mögliche Szenarien zum weiteren Vorgehen aber erwartet. Beim Sommerministerrat in Reichenau/Rax kam dazu wenig Konkretes. Die Fragen, was getan wird, wenn die notwendige Durchimpfungsrate doch nicht erreicht wird, oder die Spitäler wieder voller werden, sind weiter offen. Sicher ist heute nur, dass es kein Sommer wie damals ist. Hoffentlich wird es auch keiner wie 2020 – bei dem die Sorgenfreiheit der warmen Jahreszeit in die bisher stärkste Welle mündete.