Nur mehr wenige Monate: Dann steigen in Tokio – der Pandemie zum Trotz – die Olympischen Spiele. Ein Großereignis, auf das Top-Athleten wie die NÖ-Medaillenhoffnung Ivona Dadic über Jahre hingearbeitet haben. Eine Chance, wie sie sich nur alle vier Jahre bietet. Eine Covid-Erkrankung im Vorfeld? Die könnte allen Träumen ein frühzeitiges Ende setzen. Dass das Österreichische Olympische Comité nun darauf drängt, die Tokio-Kandidaten bei der Impfung vorzuziehen, ist verständlich. Aber der Allgemeinheit wohl schwer vermittelbar.

Das schleppende Impftempo und die dritte Welle der Pandemie schlagen auf die Stimmung. „Extrawürste“ für Sportler, wo aktuell noch viele Risikopatienten auf den viel zitierten Stich warten, sind da nur schwer argumentierbar. Vor allem mit Blick auf den Stellenwert, den Sport in Österreich und in der Politik genießt. Als Kulisse für das in den Vor-Corona-Zeiten so beliebte Bad in der Menge dürfen Sportler gerne herhalten.

Olympische Spiele Heimische Spitzensportler: Warten auf Corona-Impfung

Um das „Big Business“ im Skizirkus muss man sich auch keine Sorgen machen. Bei sogenannten Randsportarten, die bei Olympia einmal in vier Jahren ihre große Bühne bekommen, schaut das schon anders aus. Da sieht selbst der für den Sport zuständige Vizekanzler Kogler keinen Spielraum für Ausnahmen. Mit Blick auf die Risikogruppen verständlich. Aber dennoch ein Armutszeugnis, das sich die politische Vertretung des Sports da selbst ausstellt.