Die Säge war schon ausgepackt, die am Trainerstuhl von Robert Ibertsberger ritschen und ratschen sollte. Dass sie die SKN-Verantwortlichen wieder hinter dem Rücken versteckten, lag an Kofi Schulz und seinem Ausgleich in der Nachspielzeit im Spiel gegen Hartberg. Und an der brauchbaren Leistung beim 3:3 in der Steiermark, die vermuten lässt, dass das Band zwischen SKN-Trainer und Mannschaft noch nicht gänzlich durchtrennt scheint.

Die Situation bleibt dennoch brandgefährlich. Das besagte Band muss nämlich strapazierfähig genug sein, um den SKN sportlich durch den Abstiegskampf zu tragen.

Das Bekenntnis zu Ibertsberger kam von Sportdirektor Georg Zellhofer und von Generalmanager Andreas Blumauer jedenfalls deutlich. Immerhin, denn dieses klare Zeichen war nach innen und nach außen wichtig.

Die Gefahr ist nämlich groß, dass ein angezählter Trainer – und das war Ibertsberger definitiv – zur „lame duck“ wird. So werden Politiker bezeichnet, die bald aus ihrem Amt ausscheiden werden und demnach kaum noch Entscheidungskompetenz haben.

Und eine „lahme Ente“ wäre das Letzte, was der SKN in den finalen zehn Spielen braucht. Qualität haben die St. Pöltner genug im Kader, um das Ziel Klassenerhalt zu erreichen. Im Weg können sie sich nur selbst stehen, indem bei jedem sportlichen Rückschlag die Trainerdiskussion neu aufflammt.