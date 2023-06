Keine Panik vor dem Wolf

Sozialen Medien bestimmen das Leben der Menschen. Das haben Postings von Bären- und Wolfssichtungen zuletzt wieder einmal bewiesen. Das Bärenvideo aus dem Triestingtal versetzte die Bevölkerung schnell in Aufruhr. Eine NÖN-Recherche stellte klar, dass die Aufnahme nicht echt sein kann.

Es ist verständlich, dass solche Angstmache sich in der Bevölkerung schnell breit macht. Aber wieder einmal sollte man (wie in Corona-Zeiten) auf Experten hören. Und diese Wildtier-Experten stellen klar, dass diese Angst unbegründet ist. Denn in den in den letzten Jahren, seitdem die Wölfe bei uns wieder heimisch wurde, gab es für Menschen in Österreich keinen einzigen gefährlichen Vorfall mit einem Wolf.

Zum Vergleich: Laut Kuratorium für Verkehrssicherheit mussten in den letzten Jahren jährlich rund 4.000 Personen österreichweit aufgrund eines Hundebisses im Krankenhaus behandelt werden. Vorsicht sollte also nicht nur im Umgang mit Wildtieren gepflegt werden.