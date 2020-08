Die Hochschulzugangsquoten für Niederösterreich zeigen also: Auch die Geografie spielt bei der Wahl des Ausbildungsweges eine Rolle. Im Speckgürtel um Wien streben besonders viele Menschen einen Hochschulabschluss an, in peripheren Gegenden besonders wenige. Für die einen ist das der Beweis für noch immer fehlende Chancengleichheit – frei nach dem Motto, wer auf dem Land aufgewachsen ist, ist „bildungsfern“. Für die anderen ist es nur die Bestätigung dafür, dass ohnehin schon zu viele Menschen studieren.

In jedem Fall aber müssen diese Quoten ein Weckruf für die (Kommunal-)Politik sein. Denn wie man es auch dreht und wendet, die Zahlen verdeutlichen auch: Akademiker gibt es dort, wo es Arbeitsplätze für sie gibt – und das ist nun einmal der infrastrukturell gut ausgebaute urbane Bereich, vernünftiges Kinderbetreuungsangebot und schnelles Internet inklusive. Gleichzeitig wird aber gerade in diesen Gegenden der Ruf nach (in einer Lehre) gut ausgebildeten Fachkräften immer lauter. Es braucht also allgemein eine bessere Verteilung von Ressourcen und flächendeckend gute Infrastruktur. Damit schafft man einerseits Chancengleichheit, andererseits kann nur so auf lange Sicht ein ausgewogenes Gleichgewicht geschaffen werden.