„Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns die Zukunft klaut“, dröhnte es aus den Megaphonen, mit denen über 2.000 Jugendliche und Erwachsene am „Friday for Future“ durch die Landeshauptstadt marschierten. Übergeben wurden dabei auch Forderungen an die Landespolitik – nach einem Bekenntnis zur Klimaneutralität oder dem Ausbau der Öffis.

Statt Respekt dafür zu ernten, dass sie – entgegen dem Vorwurf, der Jugend sei alles egal – für ihre Anliegen eintreten, wurden die Teilnehmer vielfach belächelt und sogar beschimpft. Nach dem Motto: Wie kann man für das Klima demonstrieren, wenn man selbst ein Smartphone verwendet, Autos nützt oder Kleidung von Mode-Ketten kauft? Da kann es doch nicht ums Thema gehen, nur darum, Schule zu schwänzen, zürnten Kritiker.

Für den ein oder anderen mag das stimmen. Insgesamt sind diese Vorwürfe aber nicht nur unfair, sondern absurd. Natürlich lebt die „Fridays for Future“-Generation in derselben modernen Gesellschaft wie alle anderen. Die Protestierenden haben aber erkannt, dass sich etwas ändern muss, und zeigen Bereitschaft, das zu tun. Ihre Anliegen verdienen Gehör. Von der Politik, die Rahmenbedingungen schaffen muss, damit klimafreundliches Verhalten möglich ist. Und von jedem und jeder Einzelnen. Etwas beitragen müssen wir zum Stopp des Klimawandels schließlich alle.