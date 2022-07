Lehrer-Bild muss sich ändern

Werbung

Ältere Kolleginnen und Kollegen bringen wertvolle Erfahrung ein und unterstützen mit ihrem Wissen im Idealfall Einsteiger. Wenn Lehrkräfte am Puls der Zeit geblieben sind und mit 65 weiter unterrichten möchten, sollte man ihnen das daher so leicht wie machen – nicht nur, weil schon für das bevorstehende Schuljahr in Niederösterreich nur mit Ach und Krach alle Pflichtlehrer-Stellen besetzt werden konnten.

Lösen werden Lehrkräfte, die die Pension hinausschieben, den Lehrermangel aber nicht. Insgesamt unterrichten in Niederösterreich nur zehn Über-65-Jährige. In der Regel bleiben sie nur ein wenig länger im Dienst. So ist auch die älteste Lehrperson des Landes mit 67 nicht weit vom normalen Pensionsalter entfernt.

Um die Personalnot zu beheben, ist es unumgänglich, mehr Junge für den Job zu gewinnen. Die Politik verspricht dafür Adaptierungen der Ausbildung. Wenn man bedenkt, dass neun von zehn Menschen Anerkennung im Job wichtig ist, wird sich zudem das Lehrer-Bild der Gesellschaft ändern müssen. Was Lehrerinnen und Lehrer leisten und wie viel Verantwortung sie tragen, wenn sie Kindern Wissen und Grundlagen für ihr ganzes Leben vermitteln, ist immer noch nicht überall angekommen.