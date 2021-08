Österreichs Olympiateam hat in Tokio sieben Medaillen geholt. Das ist eine tolle Bilanz, zumal es mit Schwimmer Felix Auböck oder Klettererin Jessica Pilz noch Sportler gab, die knapp an Edelmetall vorbeischrammten.

Nach dem Salto Nullo von London 2012 und den äußerst mageren Spielen von Rio 2016, die einmal Segel-Bronze abwarfen, darf sich Österreich wieder als Sportnation fühlen. Oder nicht?

Wir erinnern uns daran, was 2012 los war: Die Tangente von den Null-Medaillen-Spielen zu Unsportlichkeit unserer Kinder war schnell gezogen – Stichwort Tägliche Turnstunde.

Natürlich spielt es eine Rolle, wie groß der Teich ist, aus dem der Spitzensport fischen kann. Viel entscheidender sind aber andere Faktoren, wenn es um Medaillen geht: Effizienter Einsatz von Fördermitteln, optimale Trainingsbedingungen, Konzentration auf wenige, erfolgsversprechende Sportarten etc.

Noch deutlicher wird die Sache, wenn man sie von der anderen Seite betrachtet. Untersuchungen belegen, dass unsere Kinder in der vergangenen Dekade eher noch unsportlicher wurden. Warum haben wir also in London keine Medaillen gewonnen und jetzt deren sieben?

Mehr Sport und Bewegung in unsere Gesellschaft zu implementieren, wird eine ganz wichtige Aufgabe für die kommenden Jahrzehnte sein. Das mit fehlenden Medaillen bei Olympia zu erklären, ist aber der falsche Zugang.