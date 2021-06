Es gab sie, die Stimmen in St. Pölten, die nach dem Abstieg der Wölfe zur Demut aufriefen. Der SKN sei nach wie vor eben nicht mehr als ein Zweitliga-Verein mit einem schönen Stadion, hieß es. Deswegen sei Konsolidierung in der 2. Liga angesagt. Mit Verlaub: Das ist genauso Blödsinn, wie es die Träumereien von den Europacup-Startplätzen von vor wenigen Monaten waren.

Warum? Weil der SKN St. Pölten – und das durchaus mit Respektabstand – das höchste Budget in der 2. Liga haben wird. Das Ziel muss der sofortige Wiederaufstieg sein. Alles andere ist Augenauswischerei.

Möglich wurde das, weil so gut wie alle Sponsoren dem SKN – in abgespeckter Form aber doch – treu blieben. Spusu, Denner, Hypo oder NV verzichteten auf eine Kindesweglegung. Der junge Sportklub Niederösterreich scheint seine bislang größte Belastungsprobe zu bestehen.

Das ist gut. Das ist wichtig. Das heißt aber nicht, dass der große Umbruch, den sich viele in der SKN-Führungsetage wünschen, ausbleiben wird. Am kommenden Montag tagen die strategischen Partner. Die heben oder senken den Daumen über das Vorstandsteam rund um Präsident Helmut Schwarzl und dessen Zukunftskonzept. In dieser Delegiertenversammlung dürfte sich – so hört man – Widerstand formiert haben. Zankapfel dürfte einmal mehr Andreas Blumauer sein. Viele wünschen sich einen Neustart ohne den langjährigen Generalmanager.