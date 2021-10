Ehemalige Bundesligaspieler im NÖ-Unterhaus? Gab’s immer. Mit dezent überqualifizierten Kickern gespickte Startruppen? Kamen punktuell auch immer wieder mal vor. Da bahnten sich in den letzten Jahren etwa Schwadorf, Sollenau, Mannsdorf oder Stripfing den Weg an die Pforte zum Profifußball.

Am Beispiel 2. Landesliga Ost zeichnet sich aber mittlerweile deutlich ab, dass diese geballte Qualität an Spielern nicht mehr die Ausnahme, sondern die Regel bedeutet. Wer dort nicht seinen Kader mit Kickern bestückt, die entweder in einer Akademie ausgebildet wurden oder aber mit Fußballern, die vorher – teils deutlich – höherklassiger spielten, der hat auf Sicht keine Chance zu bestehen. Das hat durchaus seinen Unterhaltungswert, weil das Spielniveau in Österreichs fünfthöchster Leistungsstufe deutlich angezogen hat.

Was sich aber stellt, ist eine Art Gretchenfrage für die Vereine. Frei nach Goethe: Nun sag‘, wie hast du’s mit der Nachwuchsarbeit?

Es wird zunehmend schwieriger bis unmöglich, aus eigener Kraft jene Qualität an Spielern auszubilden, die es braucht, um in so einer Liga zu bestehen. Wie soll ein mittelgroßer Verein auch mit professionell aufgestellten Kickerschmieden konkurrieren?

Im einstelligen Prozentbereich liegt jene Zahl an Jungkickern, die es nach der Akademieausbildung tatsächlich in den Profizirkus schaffen. Der große Teil an Akademie-Abgängern kickt danach in den Amateurligen. Jahrgang für Jahrgang – Tendenz weiter steigend.

Was sich abzeichnet: Die Vereine erfüllen mit ihrer hauseigenen Nachwuchsarbeit „nur“ noch eine Art gesellschaftspolitischen Auftrag in ihrer Kommune. Die Kicker, die im Flutlicht in der Auslage stehen, wurden großteils nicht in den Vereinen ausgebildet.

Wenn man‘s sich leisten kann, ist das vordergründig noch nicht schlimm. Es macht die Vereine aber langsam morsch. Die Idee (vielerorts auch die Illusion), dass Kinder in Vereinen wachsen, ist der Nährboden für das Ehrenamt. Weiter können Sie selber denken…