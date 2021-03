Vor einem Jahr wurde der Küchentisch zum Arbeitsplatz. Videokonferenzen ersetzten plötzlich persönliche Besprechungen. Homeoffice, das zuvor wenigen Privilegierten vorbehalten war, wurde für viele zur Routine. Während wir uns in den meisten Bereichen die Vor-Corona-Zeit zurückwünschen, hat man die in Büroburgen längst abgehakt. Home- office ist gekommen, um zu bleiben.

Für ländliche Gemeinden bietet das eine Chance. 60 Orte haben die schon erkannt. Sie arbeiten an Dorf-Offices. Das Konzept ist in Städten oder der Start-up-Szene längst bekannt: In sonst leer stehenden Räumen werden Arbeitsplätze eingerichtet – mit Drucker und gutem Internet. Nutzen können die alle, die nicht in der Firma, aber auch nicht am Küchentisch arbeiten wollen oder können.

Für Arbeitnehmer erübrigen sich im Dorf-Office die Nachteile des Zuhause-Arbeitens: Sie sind in Gesellschaft und können Privates und Berufliches räumlich trennen. Die Vorteile bleiben trotzdem erhalten: Langes Pendeln fällt weg. Bei der Job-Wahl sind auch Firmen eine Option, die räumlich weit entfernt sind.

Die Landflucht könnte diese Neuerung der Arbeitswelt dämpfen. Dass es eine untergeordnete Rolle spielt, von wo aus man – zumindest im Büro-Bereich – seine Arbeit erledigt, hat das vergangene Jahr bewiesen.