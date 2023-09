Nur nicht abschreiben

Mal wieder machte ihm der eigene Körper einen Strich durch die Grand-Slam-Rechnung. Bei den US Open, wo er vor drei Jahren noch den Pokal in den Himmel gestemmt hatte, musste Dominic Thiem in Runde zwei w.o. geben. Abschreiben darf man den eben 30 Jahre alt gewordenen Lichtenwörther aber noch lange nicht.

Magen-Darm-Probleme stoppten Thiem im Duell mit Ben Shelton. Die Leistungen bis dahin geben allerdings Zuversicht: Der Niederösterreicher hat das Tennisspielen gewiss nicht verlernt, nähert sich wieder seinem „alten“ Niveau. Auf gutem Level kann Thiem nach wie vor agieren. Nur muss einmal über Wochen und Monate der Körper mitspielen. Und für den Kopf braucht's ein Aha-Erlebnis, einen mentalen Befreiungsschlag. Thiem ist all das zuzutrauen. Dass ihn viele Nörgler schon am Abstellgleis sehen, wird Österreichs langjähriges Aushängeschild nicht tangieren. Viel eher ist's noch ein Quäntchen mehr Motivation, es allen Kritikern noch einmal zu zeigen.