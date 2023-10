Ohne Gast, kein Wirt

Von einem „massiven Wirtesterben“ im ländlichen Raum spricht Gastroobmann Mario Pulker. In 20 Jahren haben über 1.000 Gasthäuser in NÖ zugesperrt. Knapp ein Drittel der verbliebenen 1.800 Wirtsleut braucht in den nächsten Jahren eine Nachfolgeschaft.

Dass Schwarz-Blau mit vier Millionen Euro an Landesförderungen mit „Wirtshausprämie“, Übernahme- und Investitionsförderung dem „Kulturerbe Wirtshaus“ (Zitat U. Landbauer) zur Hilfe eilt, ist für die Branche ein willkommener Segen. Die Zeiten sind schwierig genug: Kostendruck wegen Energie- und Lebensmittelpreisen, Spardruck bei Gästen und notorischer Mitarbeitermangel.

Ob das viele Geld das „Wirtesterben“ aber stoppt oder zumindest ausbremst, ist fraglich. Der Sager „Stirbt der Wirt, stirbt der Ort“ mag stimmen, genauso stimmig ist aber der Umkehrschluss: Wenn niemand beim Wirten konsumiert, ein Ort überaltert, sich ausdünnt, wird keine Junggastronomin dort ihre große Berufung sehen. Da braucht es mehr.